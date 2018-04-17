Смертность на дорогах столицы с начала года снизилась на 18,5 процента

Количество погибших в ДТП в столице сократилось с начала года на 18,5 процента. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"В результате совместной работы ЦОДД и управления ГИБДД Москвы смертность на столичных дорогах снизилась на 18,5%. В столице за три месяца 2017 года погибли 108 человек, а в этом году за тот же период на 20 человек меньше", — говорится в сообщении, передает Агентство «Москва»

Отмечается, что такого результата удалось добиться благодаря установке камер, изменению схемы движения и появлению на пешеходных переходах дополнительной подсветки. Также положительную роль сыграли реорганизация парковочного пространства и пересмотр схемы движения на перегруженных участках.

Ранее в январе Дмитрий Медведев утвердил стратегию безопасности дорожного движения на 2018–2024 годы.

Цель стратегии — прийти к нулевой смертности на дорогах к 2030 году. Целевым ориентиром на 2024 год установлен показатель социального риска, составляющий не более четырех погибших на 100 тысяч населения. Стратегию планируется реализовать в два этапа: первый этап — 2018–2020 годы, второй — 2021–2024 годы.

Ее основные тезисы — это изменение поведения участников дорожного движения с целью соблюдения норм и правил дорожного движения, повышение защищенности от ДТП и их последствий прежде всего детей и пешеходов, развитие организации дорожного движения и так далее.