Смертность на столичных дорогах снизилась на 18,5 процента

Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).

Количество погибших в ДТП на дорогах Москвы в первом квартале 2018 года сократилось по сравнению с показателем прошлого года на 18,5 процента — до 88 человек.

— В результате совместной работы ЦОДД и управления ГИБДД Москвы смертность на столичных дорогах снизилась на 18,5 процента. В столице за три месяца 2017 года погибли 108 человек, а в этом году за тот же период на 20 человек меньше, — сообщили в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).

В пресс-службе добавили, что снижение смертности на столичных дорогах было достигнуто благодаря установке камер, изменению схемы движения и появлению на пешеходных переходах дополнительной подсветки.

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