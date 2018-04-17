Под Тольятти перевернулся в кювет Citroen, водитель получил травмы

В понедельник, 16 апреля, в 03:45 в Ставропольском районе,26-летний мужчина управлявший автомобилем Citroen , следуя по автодороге «Тольятти-Хрящевка» со стороны Тольятти в направлении села Выселки, по предварительной версии полицейских, превысил скорость, не справился с рулевым управлением и съехал в кювет, где перевернулся, сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин.

В результате автомобильной аварии водитель получил травмы и после оказания медицинской помощи направлен на амбулаторное лечение.