Под Тольятти перевернулся в кювет Citroen, водитель получил травмы 

В понедельник, 16 апреля, в 03:45 в Ставропольском районе,26-летний мужчина управлявший автомобилем Citroen, следуя по автодороге «Тольятти-Хрящевка» со стороны Тольятти в направлении села Выселки, по предварительной версии полицейских, превысил скорость, не справился с рулевым управлением и съехал в кювет, где перевернулся, сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин.
В результате автомобильной аварии водитель получил травмы и после оказания медицинской помощи направлен на амбулаторное лечение.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель автомобиля находился в трезвом состоянии. По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.