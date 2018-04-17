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Под Тольятти перевернулся в кювет Citroen, водитель получил травмы
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Под Тольятти перевернулся в кювет Citroen, водитель получил травмы 

АиФ-Самара 41 минуту назад
Фото: АиФ-Самара
В понедельник, 16 апреля, в 03:45 в Ставропольском районе,26-летний мужчина управлявший автомобилем Citroen, следуя по автодороге «Тольятти-Хрящевка» со стороны Тольятти в направлении села Выселки, по предварительной версии полицейских, превысил скорость, не справился с рулевым управлением и съехал в кювет, где перевернулся, сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин.
В результате автомобильной аварии водитель получил травмы и после оказания медицинской помощи направлен на амбулаторное лечение.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель автомобиля находился в трезвом состоянии. По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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