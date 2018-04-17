Автобусы отказались везти пенсионеров с кладбища в Саратове 

Инцидент произошел на старом Елшанском кладбище на Радоницу 17 апреля.
Жители областного центра были неприятно удивлены тем, что водители общественных автобусов стояли и смеялись над людьми, которые ждали транспорт в очереди, чтобы вернуться с погоста домой. Однако, со слов очевидцев, посмеявшиеся вволю водители автобусов не брали с кладбища людей, уезжали пустые на свои городские маршруты. Между тем, большинством из тех, кто пришел на родные могилы в этот день, были пожилые люди.
«Это просто ужас! Водители автобусов стояли и смеялись над тем, что все ждут их. Я спрашивала лично, куда уезжают пустые автобусы. На что мне ответили: на свой маршрут», — написала в группе «Саратов онлайн» в социальной сети ВКонтакте Валентина Агаева.
Фото: соцсети