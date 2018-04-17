Ещё
Автобусы отказались везти пенсионеров с кладбища в Саратове
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автобусы отказались везти пенсионеров с кладбища в Саратове 

Новости Саратова 40 минут назад
Фото: Новости Саратова
Инцидент произошел на старом Елшанском кладбище на Радоницу 17 апреля.
Жители областного центра были неприятно удивлены тем, что водители общественных автобусов стояли и смеялись над людьми, которые ждали транспорт в очереди, чтобы вернуться с погоста домой. Однако, со слов очевидцев, посмеявшиеся вволю водители автобусов не брали с кладбища людей, уезжали пустые на свои городские маршруты. Между тем, большинством из тех, кто пришел на родные могилы в этот день, были пожилые люди.
«Это просто ужас! Водители автобусов стояли и смеялись над тем, что все ждут их. Я спрашивала лично, куда уезжают пустые автобусы. На что мне ответили: на свой маршрут», — написала в группе «Саратов онлайн» в социальной сети ВКонтакте Валентина Агаева.
Фото: соцсети
Новости Саратова: последние новости
В Саратове район Политеха оцепили из-за подозрительного автомобиля На набережной Саратова «Приора» врезалась в прохожих В Горном водитель «Лады» врезался в ограждение, покалечив пассажирку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Казахстан закрыл границу с Россией81
Грузовик вспыхнул на МКАД2
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу1
Россияне отказываются от ОСАГО239
Видео
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
00:11
Грузовик вспыхнул на МКАД
ДТП
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение