Электро-кроссовер Jaguar I-Pace 2019 прошел экспресс-тест-драйв

Автоэксперты провели короткий тест-драйв электрокара Jaguar I-Pace 2019 непосредственно на стоянке. Испытание длилось всего 4,3 минуты.

По словам специалистов, данный автомобиль пополнит ряды безопасных машин, т.к. инженеры-конструкторы хорошо потрудились в данном направлении. Небольшой критике подверглась шумоизоляция автоновинки.

Внутри салона пассажирам и водителю будет вполне комфортно. Оформление салона довольно сдержанное.

Комфорта добавит наличие большого сенсорного монитора, при помощи которого осуществляется управление новой мультимедиа системой, климатическим контролем и другими важными функциями современного автомобиля. Сиденья в Jaguar I-Pace 2019 кожаные.

Автодизайнер Уэйн Берджесс считает, что обсуждаемая автомодель может стать довольно популярной среди тех автолюбителей, кто предпочитает «зеленую»энергетику.

К тому же, со слов Берджесса, машина создавалась с учетом пожеланий автолюбителей и для них.