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Электро-кроссовер Jaguar I-Pace 2019 прошел экспресс-тест-драйв
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Электро-кроссовер Jaguar I-Pace 2019 прошел экспресс-тест-драйв 

Car.ru 24 минуты назад
Фото: Car.ru
Автоэксперты провели короткий тест-драйв электрокара Jaguar I-Pace 2019 непосредственно на стоянке. Испытание длилось всего 4,3 минуты.
По словам специалистов, данный автомобиль пополнит ряды безопасных машин, т.к. инженеры-конструкторы хорошо потрудились в данном направлении. Небольшой критике подверглась шумоизоляция автоновинки.
Внутри салона пассажирам и водителю будет вполне комфортно. Оформление салона довольно сдержанное.
Комфорта добавит наличие большого сенсорного монитора, при помощи которого осуществляется управление новой мультимедиа системой, климатическим контролем и другими важными функциями современного автомобиля. Сиденья в Jaguar I-Pace 2019 кожаные.
Автодизайнер Уэйн Берджесс считает, что обсуждаемая автомодель может стать довольно популярной среди тех автолюбителей, кто предпочитает «зеленую»энергетику.
К тому же, со слов Берджесса, машина создавалась с учетом пожеланий автолюбителей и для них.
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