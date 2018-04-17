Полицейский на Prado «наехал» на водители «Оки»

Капитан полиции на автомобиле Prado, номера которого начинались на 0001, устроил на дороге разборку с водителем «Оки», отказавшимся уступить ему дорогу.

По словам оппонента стража порядка, он обогнал внедорожник, когда навстречу из-за поворота вылетела иномарка с так называемыми крутыми номерами.

«Водитель внедорожника поморгал дальним, затем развернулся и погнался вслед. Быстро догнал, прижал к обочине», — цитирует Лайф водителя «Оки».

После мужчина заявил, что капитан полиции во время выяснений использовал оскорбления, характерные больше для «братков».

«Ты чё, попутал? Права давай, как ты ездишь?» — заявил капитан. При этом страж порядка отказывался предоставлять своё удостоверение.

Когда полицейский заметил, что его снимают на телефон, он выбил гаджет из рук «оператора», затем сел в свою иномарку и, развернувшись в неположенном месте, покинул место происшествия.