Полицейский на Prado «наехал» на водители «Оки» 

Капитан полиции на автомобиле Prado, номера которого начинались на 0001, устроил на дороге разборку с водителем «Оки», отказавшимся уступить ему дорогу.
По словам оппонента стража порядка, он обогнал внедорожник, когда навстречу из-за поворота вылетела иномарка с так называемыми крутыми номерами.
«Водитель внедорожника поморгал дальним, затем развернулся и погнался вслед. Быстро догнал, прижал к обочине», — цитирует Лайф водителя «Оки».
После мужчина заявил, что капитан полиции во время выяснений использовал оскорбления, характерные больше для «братков».
«Ты чё, попутал? Права давай, как ты ездишь?» — заявил капитан. При этом страж порядка отказывался предоставлять своё удостоверение.
Когда полицейский заметил, что его снимают на телефон, он выбил гаджет из рук «оператора», затем сел в свою иномарку и, развернувшись в неположенном месте, покинул место происшествия.