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Ноу-хау ставропольских инспекторов ГИБДД позволило снизить аварийность на трассе «Кавказ»
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Ноу-хау ставропольских инспекторов ГИБДД позволило снизить аварийность на трассе «Кавказ» 

«Это Кавказ» 25 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
Метод принудительного снижения скорости на дороге, который придумали инспекторы ГИБДД Ставропольского края, позволил уменьшить аварийность на самых опасных участках федеральной трассы «Кавказ».
В марте на Ставрополье по два патрульных автомобиля ГИБДД начали занимать обе полосы проезжей части федеральной трассы «Кавказ» и ехали с максимально разрешенной скоростью, тем самым принудительно замедляя скорость автомобильного потока на нескольких аварийно-опасных участков.
«Самое главное, что с тех пор, как мы начали применять этот метод, у нас идет снижение аварийности на 17% на этих участках, в том числе снизилось и число погибших [в авариях]. Сначала [водителям] было непривычно — люди сигналили, пытались по обочине объезжать, были такие факты. В итоге все поняли, для чего это делается», — рассказал глава регионального управления ГИБДД Алексей Сафонов. Его слова передает ТАСС.
По словам Сафонова, ноу-хау делает работу инспекторов более эффективной. «Это эффективнее, чем, к примеру, экипаж работал бы с одним нарушителем, проводил с ним беседу полчаса. Проще эти полчаса отработать в потоке, и тем самым на встречную полосу не выедет какой-нибудь нарушитель», — объяснил он.
Автодорога «Кавказ» считается самой аварийной на Ставрополье. В 2017 году на ней произошло 247 серьезных ДТП.
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