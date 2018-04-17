Ноу-хау ставропольских инспекторов ГИБДД позволило снизить аварийность на трассе «Кавказ»

Метод принудительного снижения скорости на дороге, который придумали инспекторы ГИБДД Ставропольского края, позволил уменьшить аварийность на самых опасных участках федеральной трассы «Кавказ».

В марте на Ставрополье по два патрульных автомобиля ГИБДД начали занимать обе полосы проезжей части федеральной трассы «Кавказ» и ехали с максимально разрешенной скоростью, тем самым принудительно замедляя скорость автомобильного потока на нескольких аварийно-опасных участков.

«Самое главное, что с тех пор, как мы начали применять этот метод, у нас идет снижение аварийности на 17% на этих участках, в том числе снизилось и число погибших [в авариях]. Сначала [водителям] было непривычно — люди сигналили, пытались по обочине объезжать, были такие факты. В итоге все поняли, для чего это делается», — рассказал глава регионального управления ГИБДД Алексей Сафонов . Его слова передает ТАСС

По словам Сафонова, ноу-хау делает работу инспекторов более эффективной. «Это эффективнее, чем, к примеру, экипаж работал бы с одним нарушителем, проводил с ним беседу полчаса. Проще эти полчаса отработать в потоке, и тем самым на встречную полосу не выедет какой-нибудь нарушитель», — объяснил он.

Автодорога «Кавказ» считается самой аварийной на Ставрополье. В 2017 году на ней произошло 247 серьезных ДТП.