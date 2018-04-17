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Дело о гибели рабочего на предприятии рассмотрит суд в Волгодонске
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Дело о гибели рабочего на предприятии рассмотрит суд в Волгодонске 

АиФ Ростов 19 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает следственное управление СКР по Ростовской области, перед судом предстанет начальник одного из участков предприятия. Ему инкриминируется ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).
Напомним, инцидент, в результате которого погиб мужчина 1961 года рождения, произошел 22 декабря 2017 года во время зачистки парогенератора.
На рабочего упал комплект груза противовеса для парогенератора массой 12,7 тонн. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
По версии следствия, происшествие стало возможным в результате ненадлежащего исполнения начальником участка обязанностей по обеспечению безопасности производственного процесса.
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