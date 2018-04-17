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Вертолет эвакуировал 4‑летнего ребенка с места ДТП в Щербинке
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Вертолет эвакуировал 4‑летнего ребенка с места ДТП в Щербинке 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Четырехлетнего ребенка, пострадавшего в ДТП в Щербинке, доставили в столичную больницу на медицинском вертолете, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
«Экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра эвакуировал с улицы Пушкинская в Щербинке ребенка четырех лет. По информации оперативного дежурного малыш пострадал в результате аварии», — сказал собеседник агентства.
По его словам, экипаж вертолета доставил малыша в специализированное лечебное учреждение Москвы.
Он добавил, что на борту пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада.
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