Вертолет эвакуировал 4‑летнего ребенка с места ДТП в Щербинке

Четырехлетнего ребенка, пострадавшего в ДТП в Щербинке, доставили в столичную больницу на медицинском вертолете, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«Экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра эвакуировал с улицы Пушкинская в Щербинке ребенка четырех лет. По информации оперативного дежурного малыш пострадал в результате аварии», — сказал собеседник агентства.

По его словам, экипаж вертолета доставил малыша в специализированное лечебное учреждение Москвы.

Он добавил, что на борту пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада.