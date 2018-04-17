ГП предлагает ввести ответственность глав субъектов РФ за небезопасные пассажироперевозки

Как говорится в докладе, несмотря на снижение аварийности «число ДТП с участием автобусов остается значительным». По итогам проверок ГИБДД Ространснадзора к административной ответственности привлечены более 550 тыс. водителей автобусов, 18 тыс. руководителей автопредприятий, свыше 8 тыс. компаний — организаторов перевозок. Прекращена регистрация более 400 неисправных автобусов.

Проверки прокуроров выявили многочисленные факты перевозки пассажиров без лицензий или под видом заказных перевозок, эксплуатации неисправных автобусов, несоблюдения права водителей на отдых. Автодорожный надзор Ространснадзора и ГАИ в ряде случаев не принимают мер против злостных нарушителей правил дорожного движения.

Кроме того, говорится в докладе, «анализ деятельности региональных органов власти и местного самоуправления показал, что ненадлежащая реализация ими своих полномочий в области организации регулярных перевозок пассажиров и багажа препятствует законной деятельности легальных перевозчиков». В 10 регионах потребовалось вмешательство прокуроров для принятия необходимых правовых актов в сфере организации пассажирских перевозок, в еще большем числе регионов органами власти допускались нарушения порядка выдачи карт маршрутов, отсутствие которых препятствовало законной предпринимательской деятельности. В некоторых регионах вскрыты недостатки при организации и проведении конкурсов на право перевозок пассажиров.

Хищение средств

В докладе также говорится, что Генпрокуратура отмечает случаи хищений средств, выделяемых на развитие системы автоматической фиксации нарушений на дорогах России. Применение комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения позволяет значительно снижать общее количество ДТП, сказано в документе.

"С их [средств фиксации] помощью удалось ликвидировать около 800 аварийно-опасных участков автомобильных дорог", — отмечено в докладе. «Однако отсутствие действенных мер, направленных на развитие системы автоматической фиксации нарушений на дорогах, ненадлежащее финансирование мероприятий по обеспечению ее функционирования, а зачастую и откровенное хищение денежных средств препятствуют снижению уровня аварийности и улучшению состояния безопасности на дорогах страны», — говорится в докладе генпрокурора.

Так, по результатам проведенной по поручению Генпрокуратуры проверки прокуратурой Новгородской области выявлен факт попытки хищения средств из бюджета путем завышения объемов работ по договору между Агентством развития Новгородской области и Ростелекомом на создание аппаратно-программного комплекса автоматической фиксации нарушений стоимостью свыше 733 млн рублей. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

В Вологодской области прокуроры пресекли массовое незаконное привлечение водителей к административной ответственности за превышение скорости движения на основании данных некорректно работающей системы фотовидеофиксации. Прокуроры опротестовали 250 постановлений о наложении штрафов. Виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Аналогичные факты вскрыты и в других регионах.