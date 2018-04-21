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В Ростове легковушка врезалась в маршрутку: есть пострадавшие
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В Ростове легковушка врезалась в маршрутку: есть пострадавшие 

161.ru 16 минут назад
Фото: 161.ru
Субботнее утро в Ростове началось с очередной аварии с участием общественного транспорта. На улице Фурмановской около 8.00 столкнулись микроавтобус «Хендэ Каунти» и «Фольксваген Поло». Есть пострадавшие.
Как сообщили в областном ГУ МВД, по предварительным данным виновником аварии стал водитель легковушки — он не предоставил преимущества в движении маршрутке. В момент ДТП в автобусе находились 11 пассажиров.
— В результате аварии пострадали две женщины, ехавшие в автобусе. Их отправили в больницу, — рассказали в полиции.
В обстоятельствах аварии сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.
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