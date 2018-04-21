В Ростове легковушка врезалась в маршрутку: есть пострадавшие

Субботнее утро в Ростове началось с очередной аварии с участием общественного транспорта. На улице Фурмановской около 8.00 столкнулись микроавтобус « Хендэ Каунти» и « Фольксваген Поло». Есть пострадавшие.

Как сообщили в областном ГУ МВД, по предварительным данным виновником аварии стал водитель легковушки — он не предоставил преимущества в движении маршрутке. В момент ДТП в автобусе находились 11 пассажиров.

— В результате аварии пострадали две женщины, ехавшие в автобусе. Их отправили в больницу, — рассказали в полиции.