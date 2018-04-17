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В Карелии полицейские открыли огонь по пьяному водителю «Лады Приора»
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В Карелии полицейские открыли огонь по пьяному водителю «Лады Приора» 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Автомобиль нарушителя, мчавшийся по встречной полосе, едва не столкнулся с экипажем ДПС.
Инцидент произошел ночью в Медвежьегорском районе. Как рассказали в пресс-центре МВД, водитель патрульной машины избежал столкновения с автомобилем «Лада Приора», который двигался по встречной полосе. Затем водитель отечественного автомобиля, нарушая ПДД, попытался скрыться в направлении трассы «Кола», но ему помешали сотрудники полиции.
— Нарядом ДПС было принято решение об остановке нарушителя. После неоднократного требования об остановке, полицейские в соответствии с законом «О полиции» применили табельное оружие для остановки транспорта. Преследуемая «Лада» была остановлена и блокирована,
— говорится в сообщении министерства.
В машине находились водитель и пассажир, которые по видимым признакам пребывали в состоянии сильного алкогольного опьянения. Стражи порядка установили, что за рулем находился 43-летний житель Ленинградской области. Медицинское освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения — наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 0,97 промилле.
В отношении нарушителя были составлены административные протоколы. За пьяное вождение ему грозит лишение прав до полутора лет и 30-тысячный штраф.
По материалам: ptzgovorit.ru
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