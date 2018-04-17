Land Rover Freelander 2 — строгий британец которым хочется управлять

Suzuki, Toyota. Если окунуться немного в историю, то можно выяснить, что линейка Land Rover увидела свет в конце 90-х. Тогда уже данная ниша была довольно широко представлена автомоделями от именитых автобрендов Honda

Однако в 1996 году задуманный братьями Уилсками большой автомобиль просто появился и был сразу замечен почитателями стиля.

С годами автомобиль дорабатывался и совершенствовался. Незначительно менялся дизайн и концепция, силовая часть и оснащение. И вот пришел Land Rover Freelander 2.

Автоновинка по отзывам автоэкспертов просто обречена на успех. Сохранив свои лучшие наработки, машина стала более привлекательна внешне и наполнилась новым функционалом.

Автомобиль удобен в управлении, легко справляется с поворотами. Подогрев стекол очень сильно выручает зимой. Кресла удобные и спасают в пробках.

Такой автомобиль уже записан в список покупок многих ценителей настоящего качества. Автомобиль можно приобрести за 2118393 рубля.