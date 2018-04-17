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В Салехарде водитель без прав сбил девочку на переходе (ФОТО)
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В Салехарде водитель без прав сбил девочку на переходе (ФОТО) 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
В Салехарде в ДТП пострадала 11-летняя школьница. Инцидент произошел в седьмом часу вечера на улице Маяковского.
По предварительным данным, автомобилист 1994 года рождения за рулем «Доджа» с большой скоростью двигался вниз по улице со стороны АЗС, когда заметил девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому переходу. Молодой человек ударил по тормозам, отчего автомобиль занесло, и он, все же задев ребенка, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Ховером», рассказали в городском отделе ГИБДД.
По сведениям сотрудников Госавтоинспекции, управлявший американским авто горожанин не имеет водительских прав, как он оказался за рулем — предстоит установить. Пострадавшую доставили в городскую больницу. Характер и тяжесть травм девочки пока не определены, сейчас она ожидает врачебного осмотра.
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