В Салехарде водитель без прав сбил девочку на переходе (ФОТО)

В Салехарде в ДТП пострадала 11-летняя школьница. Инцидент произошел в седьмом часу вечера на улице Маяковского.

По предварительным данным, автомобилист 1994 года рождения за рулем « Доджа » с большой скоростью двигался вниз по улице со стороны АЗС, когда заметил девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому переходу. Молодой человек ударил по тормозам, отчего автомобиль занесло, и он, все же задев ребенка, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Ховером», рассказали в городском отделе ГИБДД

По сведениям сотрудников Госавтоинспекции, управлявший американским авто горожанин не имеет водительских прав, как он оказался за рулем — предстоит установить. Пострадавшую доставили в городскую больницу. Характер и тяжесть травм девочки пока не определены, сейчас она ожидает врачебного осмотра.