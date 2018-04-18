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Водитель без прав сбил школьницу на переходе в Салехарде
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Водитель без прав сбил школьницу на переходе в Салехарде 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Десятилетняя девочка угодила под колеса автомобиля на пешеходном переходе в Салехарде, после чего ее отбросило почти на 15 метров в сторону, сообщили в региональном управлении ГИБДД. Страшная авария попала в объектив камеры наблюдения.
ДТП произошло во второй половине дня в минувший вторник, 17 апреля, на улице Маяковского. Владелец Great Wall притормозил, пропуская ребенка, а вот двигавшийся навстречу 24-летний водитель Dodge и не думал тормозить перед «зеброй». Девочку он заметил слишком поздно — ему просто не хватило пространства для маневра, да и скорость автомобиля была высока. Молодой человек сдал влево, но все равно зацепил школьницу, а затем еще снес знак и врезался в Great Wall.
"Девочка начала переходить дорогу, оттуда вылетел этот. Начал тормозить, когда девочку увидел. Ударил её, она улетела метров на пятнадцать. Ну, естественно, и мою машину ударил", — рассказал ТРК «Ямал-Регион» владелец кроссовера.
На помощь пострадавшей бросились прохожие, самостоятельно подняться на ноги она не смогла. Девочку доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и несколькими переломами.
Владелец Dodge, как оказалось, никогда не имел водительских прав, при этом за последний год его трижды ловили за рулем.
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