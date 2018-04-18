Водитель без прав сбил школьницу на переходе в Салехарде

Десятилетняя девочка угодила под колеса автомобиля на пешеходном переходе в Салехарде, после чего ее отбросило почти на 15 метров в сторону, сообщили в региональном управлении ГИБДД . Страшная авария попала в объектив камеры наблюдения.

ДТП произошло во второй половине дня в минувший вторник, 17 апреля, на улице Маяковского. Владелец Great Wall притормозил, пропуская ребенка, а вот двигавшийся навстречу 24-летний водитель Dodge и не думал тормозить перед «зеброй». Девочку он заметил слишком поздно — ему просто не хватило пространства для маневра, да и скорость автомобиля была высока. Молодой человек сдал влево, но все равно зацепил школьницу, а затем еще снес знак и врезался в Great Wall.

"Девочка начала переходить дорогу, оттуда вылетел этот. Начал тормозить, когда девочку увидел. Ударил её, она улетела метров на пятнадцать. Ну, естественно, и мою машину ударил", — рассказал ТРК «Ямал-Регион» владелец кроссовера.

На помощь пострадавшей бросились прохожие, самостоятельно подняться на ноги она не смогла. Девочку доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и несколькими переломами.

Владелец Dodge, как оказалось, никогда не имел водительских прав, при этом за последний год его трижды ловили за рулем.