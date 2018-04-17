Собственный источник: в Оренбурге автобус переехал женщину

Собственный источник информации сообщил « АиФ Оренбург » о том, что 17 апреля в Оренбурге пассажирский автобус переехал женщину.

Пострадавшая ехала в Никольский собор, на остановке «Газовик» она начала выходить из автобуса, но водитель, не заметив, что женщина еще не вышла, захлопнул двери и тронулся. Нога пассажирки застряла, она упала и автобус переехал ее.

Сейчас женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Неизвестно сможет она выжить или нет, сообщает источник.

«АиФ Оренбург» будет следить за развитием событий.

Это уже не первое ДТП с участием общественного транспорта, в котором пассажиры получают серьезные повреждения и даже погибают. Напомним, 5 марта около 10 часов утра на пересечении улиц 8 марта и Ленинской водитель маршрутного автобуса при совершении поворота сбил пешехода. От полученных травм 23-летняя девушка скончалась на месте происшествия. 11 апреля пенсионерка при выходе из автобуса маршрута № 43 не удержалась и упала на дорогу. Водитель не заметил это, начал движение и переехал пострадавшей ногу.