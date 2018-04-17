Почти треть железнодорожных путей нужно ремонтировать, заявили в ГП

"Выявлены многочисленные недостатки, связанные с некачественным ремонтом локомотивов и вагонов, неудовлетворительным состоянием железнодорожных путей, почти треть из них (25 тысяч из 86 тысяч километров) нуждаются в ремонте", — говорится в докладе.

По данным надзорного ведомства, на железнодорожном транспорте в 2017 году произошло 19 крушений (в 2016 году — 17), шесть аварий (как и в 2016 году).