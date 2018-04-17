Почти треть железнодорожных путей нужно ремонтировать, заявили в ГП 

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Около 25 тысяч километров железнодорожных путей в России нуждаются в ремонте, следует из доклада генпрокурора РФ Юрия Чайки, поступившем в Совет Федерации.
"Выявлены многочисленные недостатки, связанные с некачественным ремонтом локомотивов и вагонов, неудовлетворительным состоянием железнодорожных путей, почти треть из них (25 тысяч из 86 тысяч километров) нуждаются в ремонте", — говорится в докладе.
По данным надзорного ведомства, на железнодорожном транспорте в 2017 году произошло 19 крушений (в 2016 году — 17), шесть аварий (как и в 2016 году).
На инфраструктуре ОАО «Российские железные дороги» был травмирован 2551 гражданин (меньше на 7%, чем в прошлом году), 1738 человек погибло (меньше на 4%), уточняется в докладе.