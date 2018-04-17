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Водитель «Шевроле» не успел остановиться и врезался в «Тойоту»
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Водитель «Шевроле» не успел остановиться и врезался в «Тойоту» 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Сегодня во второй половине дня на улице Бориса Богаткова в столкновении сошлись автомобили Toyota Carib и Chevrolet Lacetti.
Как сообщают аварийные комиссары «Автоспас» Новосибирск, машины двигались по Бориса Богаткова со стороны улицы Гаранина в сторону Федосеева.
«На дороге большие ямы, и все машины впереди начали притормаживать. Toyota Carib притормозила, а водитель Chevrolet остановиться не успел и совершил столкновение с Toyota», — рассказывают аварийные комиссары.
Водитель Chevrolet свою вину признал.
Далеко не все аварии заканчиваются благополучно для их участников. Вечером 16 апреля в Дзержинском районе в столкновении сошлись автомобили Toyota Corolla, Toyota Mark II и Subaru Forester. По данным автоинспекторов, водитель Mark II получил сотрясение головного мозга.
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