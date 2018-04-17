Уральский судебный пристав оказался водителем‐бесправником

В управлении Федеральной службы судебных приставов произошел скандал. Юрия Ртищева, старшего судебного пристава Златоуста, поймали за рулем без прав. И это уже не первый раз. Об этом сообщило информагентство URA.RU.

Рано утром автомобиль Toyota Land Cruiser остановили на улице

40-летия

Победы в Златоусте. Инспекторы попросили права у пристава. Тот честно признался, что у него их нет.

Как оказалось, 4 августа прошлого года он попался нетрезвый за рулем. У Ртищева отобрали документы на полтора года и выписали штраф в размере 30 тысяч рублей. Правонарушителя отправили к мировому судье, а машину эвакуировали на штрафстоянку.

Ртищев признал свою вину в присутствии судьи. Ему снова выписали штраф на 30 тысяч рублей. В пресс-службе

УФССП по Челябинской области отметили, что сейчас проводится служебная проверка, по ее итогам будет принято решение.

8 апреля в Туркменском районе Ставропольского края водитель без водительских не справился с управлением. Автомобиль перевернулся, а сам мужчина попал в больницу с многочисленными травмами. Через некоторое время он умер.