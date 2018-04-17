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Огромная часть железнодорожных путей в России признана нуждающейся в ремонте
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Огромная часть железнодорожных путей в России признана нуждающейся в ремонте 

Деловая газета «Взгляд» 42 минуты назад
В неудовлетворительном состоянии находятся около 25 тыс. км железнодорожных путей в России, говорится в докладе Генпрокуратуры, подготовленном для Совета Федерации.
В докладе сообщается, что генпрокуратура выявила «многочисленные недостатки, связанные с некачественным ремонтом локомотивов и вагонов, неудовлетворительным состоянием железнодорожных путей, почти треть из них (25 тыс. из 86 тыс. км) нуждаются в ремонте», передает РИА «Новости».
Также отмечается, что в 2017 году на железнодорожном транспорте в России произошло 19 крушений (в 2016 году — 17) и шесть аварий (в 2016 году — столько же). Травмы получили 2551 человек, погибло 1738 человек.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в апреле на железнодорожном переезде в Крыму в результате столкновения микроавтобуса и электропоезда погибли пять человек.
В марте в Тверской области колесная пара локомотива пассажирского поезда Санкт-Петербург — Белгород сошла с рельсов, обошлось без жертв. В марте же в Самарской области сошедший с рельсов грузовой вагон смертельно травмировал двух мужчин. В феврале в Приморском крае группа вагонов столкнулась с грузовым поездом.
В декабре 2017 года грузовой поезд сошел с рельсов после столкновения со стадом коров на перегоне Ташеба — Хоных в Хакасии.
В апреле 2017 года в Москве произошло столкновение пассажирского поезда сообщением Москва — Брест и электрички Вязьма — Москва, в результате которого пострадало 50 человек. По этому факту было возбуждено уголовное дело. После аварии Ространснадзор провел проверку и заявил, что проезд на московских электричках может быть опасным.
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