Огромная часть железнодорожных путей в России признана нуждающейся в ремонте

В неудовлетворительном состоянии находятся около 25 тыс. км железнодорожных путей в России, говорится в докладе Генпрокуратуры , подготовленном для Совета Федерации

В докладе сообщается, что генпрокуратура выявила «многочисленные недостатки, связанные с некачественным ремонтом локомотивов и вагонов, неудовлетворительным состоянием железнодорожных путей, почти треть из них (25 тыс. из 86 тыс. км) нуждаются в ремонте», передает РИА «Новости»

Также отмечается, что в 2017 году на железнодорожном транспорте в России произошло 19 крушений (в 2016 году — 17) и шесть аварий (в 2016 году — столько же). Травмы получили 2551 человек, погибло 1738 человек.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в апреле на железнодорожном переезде в Крыму в результате столкновения микроавтобуса и электропоезда погибли пять человек.

В марте в Тверской области колесная пара локомотива пассажирского поезда Санкт-Петербург — Белгород сошла с рельсов, обошлось без жертв. В марте же в Самарской области сошедший с рельсов грузовой вагон смертельно травмировал двух мужчин. В феврале в Приморском крае группа вагонов столкнулась с грузовым поездом.

В декабре 2017 года грузовой поезд сошел с рельсов после столкновения со стадом коров на перегоне Ташеба — Хоных в Хакасии.