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СК проводит в Калининграде проверку в связи с отравлением семьи из четырех человек
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СК проводит в Калининграде проверку в связи с отравлением семьи из четырех человек 

ТАСС 38 минут назад
КАЛИНИНГРАД, 17 апреля. /ТАСС/. Следственное управление СК России по региону начало доследственную проверку по сообщению СМИ об отравлении неустановленным веществом семьи из четырех человек, в том числе двоих детей, и экстренной госпитализацией их в лечебные учреждения Калининграда, сообщила ТАСС во вторник старший помощник руководителя Следственного управления Наталья Гацко.
В министерстве здравоохранения Калининградской области ТАСС пояснили, что утром 17 апреля, из поселка Дивное Балтийского муниципального района в медицинские организации Калининграда бригады скорой медицинской помощи доставили четырех человек с признаками отравления: двух женщин — в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, двух детей — в Детскую областную больницу.
"Состояние взрослых в настоящее время оценивается медиками как тяжелое и средней степени тяжести. Оба ребенка находятся в состоянии средней степени тяжести", — отметили в минздраве, подчеркнув, что пациенты медучреждений получают необходимое лечение в полном объеме.
Медики устанавливают причины случившегося, сказали в министерстве. Возраст женщин — 35 и 56 лет, детей — 14 лет и четыре года.
"По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", — констатировала Гацко.
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