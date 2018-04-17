СК проводит в Калининграде проверку в связи с отравлением семьи из четырех человек

КАЛИНИНГРАД, 17 апреля. / ТАСС /. Следственное управление СК России по региону начало доследственную проверку по сообщению СМИ об отравлении неустановленным веществом семьи из четырех человек, в том числе двоих детей, и экстренной госпитализацией их в лечебные учреждения Калининграда, сообщила ТАСС во вторник старший помощник руководителя Следственного управления Наталья Гацко

В министерстве здравоохранения Калининградской области ТАСС пояснили, что утром 17 апреля, из поселка Дивное Балтийского муниципального района в медицинские организации Калининграда бригады скорой медицинской помощи доставили четырех человек с признаками отравления: двух женщин — в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, двух детей — в Детскую областную больницу.

"Состояние взрослых в настоящее время оценивается медиками как тяжелое и средней степени тяжести. Оба ребенка находятся в состоянии средней степени тяжести", — отметили в минздраве , подчеркнув, что пациенты медучреждений получают необходимое лечение в полном объеме.

Медики устанавливают причины случившегося, сказали в министерстве. Возраст женщин — 35 и 56 лет, детей — 14 лет и четыре года.

"По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", — констатировала Гацко.