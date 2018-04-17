Исаев: «Единая Россия» призвала решить проблему поддержки семей с детьми

На прошлой неделе в Государственной Думе состоялся отчет правительства за 2017 год, после которого депутаты задали премьер-министру Дмитрию Медведеву более 20 вопросов по наиболее острым темам, волнующим граждан нашей страны.

Например, фракция "Единая Россия" подняла такую серьезную проблему, как поддержка семей с детьми. Напомню, что размер пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет составляет 40% от среднего заработка получателя. Кроме того, недавно малообеспеченные семьи приобрели право на ежемесячные выплаты при появлении первенца до тех пор, пока ему не исполнится 1,5 года.

Также была продлена программа материнского капитала. Однако при нахождении в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет граждане получают только ежемесячную пятидесятирублевую компенсацию. Она была установлена в 1994 году и с тех пор не менялась. Представитель нашей фракции спросил, планирует ли правительство пересмотреть размер данной компенсационной выплаты с учетом критериев адресности и принципов нуждаемости. Дмитрий Медведев ответил, что это обязательно нужно сделать.

Другая важная проблема, на которую обратили внимание депутаты из «Единой России», — недостаточное количество дипломированных инженеров в нашей стране. Корни этой проблемы уходят в 1990-е годы, когда инженерное образование перестало быть популярным. В результате было потеряно целое поколение квалифицированных инженеров. Сегодня, по словам председателя правительства, государство пытается восполнить этот пробел. В высших учебных заведениях для подготовки инженеров создано около 230 тысяч бюджетных мест, и их количество постепенно растет. Многим студентам, обучающимся там, выделяются гранты, выплачиваются повышенные стипендии. Дмитрий Медведев пообещал, что такая поддержка будет продолжена.

Еще один вопрос нашей фракции касался результатов кадастровой оценки недвижимого имущества физических и юридических лиц. Иногда после проведения такой оценки кадастровая стоимость оказывается значительно выше рыночной, и это приводит к резкому росту налогов. Премьер-министр рассказал, что правительство предпринимает различные меры по решению данной проблемы. В частности, подготовлены изменения в методические указания о кадастровой оценке. Они будут способствовать выравниванию рыночной и кадастровой стоимости недвижимости.

Наконец, фракция «Единая Россия» выступила с предложением ликвидировать железнодорожные переезды, которые находятся на одном уровне с автомобильными дорогами, и построить в этих местах специальные путепроводы для машин за счет средств федерального бюджета. Дело в том, что ситуация с обеспечением безопасности дорожного движения на таких переездах оставляет желать лучшего. По данным ГИБДД, в 2017 году на них произошло 242 ДТП. Это на 17,5% больше, чем в 2016 году. Одна из последних аварий случилась в начале апреля на севере Крыма: электропоезд столкнулся с рейсовым микроавтобусом, в котором находились пассажиры. Трагедия произошла, когда маршрутка выехала на железнодорожные пути перед приближающейся электричкой. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе водитель микроавтобуса, еще семеро пострадали. Отмечу также, что некоторые переезды закрываются на несколько часов подряд, в результате чего возникают многокилометровые пробки; пожарные, полиция, «скорая помощь» не могут проехать и оказать помощь людям. Председатель правительства с пониманием отнесся к этой проблеме и выразил готовность подробнее обсудить предложение депутатов в ближайшее время.