Полиция Подмосковья опровергла информацию об участии правоохранителя в дорожном конфликте

Информация об участии сотрудника полиции в дорожном конфликте в Подмосковье не соответствует действительности, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что в подмосковной Балашихе произошел дорожный конфликт с участием сотрудника правоохранительных органов. Произошедшее было снято на видео и выложено в Сеть.

«Информация, размещенная на некоторых интернет-ресурсах, что якобы сотрудник полиции на автомобиле стал инициатором дорожного конфликта, не соответствует действительности», — сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова

Она отметила, что опубликованный на видео правоохранитель не является сотрудником МВД.