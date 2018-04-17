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Полиция Подмосковья опровергла информацию об участии правоохранителя в дорожном конфликте
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Полиция Подмосковья опровергла информацию об участии правоохранителя в дорожном конфликте 

РИАМО 33 минуты назад
Информация об участии сотрудника полиции в дорожном конфликте в Подмосковье не соответствует действительности, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
Ранее в ряде СМИ сообщалось, что в подмосковной Балашихе произошел дорожный конфликт с участием сотрудника правоохранительных органов. Произошедшее было снято на видео и выложено в Сеть.
«Информация, размещенная на некоторых интернет-ресурсах, что якобы сотрудник полиции на автомобиле стал инициатором дорожного конфликта, не соответствует действительности», — сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Она отметила, что опубликованный на видео правоохранитель не является сотрудником МВД.
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