Полиция Подмосковья опровергла информацию об участии правоохранителя в дорожном конфликте 

Информация об участии сотрудника полиции в дорожном конфликте в Подмосковье не соответствует действительности, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
Ранее в ряде СМИ сообщалось, что в подмосковной Балашихе произошел дорожный конфликт с участием сотрудника правоохранительных органов. Произошедшее было снято на видео и выложено в Сеть.
«Информация, размещенная на некоторых интернет-ресурсах, что якобы сотрудник полиции на автомобиле стал инициатором дорожного конфликта, не соответствует действительности», — сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Она отметила, что опубликованный на видео правоохранитель не является сотрудником МВД.