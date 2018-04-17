В Киргизии задержали экс-главу энергокомпании из-за аварии на ТЭЦ

БИШКЕК, 17 апр — РИА Новости . Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии задержал экс-гендиректора ОАО «Электрические станции», мэра Джалал-Абада Салайдина Авазова в рамках расследования крупной аварии на ТЭЦ Бишкека, заявила во вторник пресс-служба ведомства.

Авария на единственной ТЭЦ Бишкека, обеспечивающей теплом и электроэнергией все многоэтажные жилые дома, детские сады, школы и больницы столицы республики произошла 26 января во время аномальных морозов, когда температура опустилась на 20 градусов ниже климатической нормы. При попытке запустить дополнительные котлоагрегаты произошла еще одна авария. Нормальный режим теплоснабжения столицы республики удалось восстановить только 2 февраля. Ранее ГКНБ арестовал бывшего первого заместителя генерального директора крупнейшей государственной компании «Электрические станции» Бердибека Боркоева и нынешнего директора ОАО «Электрические станции» Узака Кыдырбаева.

"Семнадцатого апреля в рамках возбужденного уголовного дела по факту аварии на ТЭЦ Бишкека задержаны в качестве подозреваемых бывший генеральный директор ОАО «Электрические станции», ныне мэр города Джалал-Абад Салайдин Авазов и бывший заместитель генерального директора ОАО «Электрические станции» Жолдошбек Назаров", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы, бывшие топ-менеджеры водворены изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ.

После аварии на стратегическом объекте Бишкека в Киргизии разразился крупный скандал из-за модернизации ТЭЦ, которая была проведена на средства китайского кредита. Стоимость модернизации, которую выполнила китайская компания TBEA составила $386 млн Модернизированные котлы теплоцентрали были торжественно сданы в эксплуатацию в сентябре прошлого года.