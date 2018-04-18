Офицеру Росгвардии грозит увольнение из-за видеозаписи конфликта на дороге

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На трассе А-107 в Подмосковье столкнулись пассажирский автобус с детьми и легковой автомобиль

Семь человек погибли в ДТП в Вологодской области

Количество штрафов за превышение скорости выросло на 33% в 2017 году