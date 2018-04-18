Офицеру Росгвардии грозит увольнение из-за видеозаписи конфликта на дороге 

Инцидент произошел в подмосковной Балашихе. Гвардеец, находясь за рулем внедорожника Toyota, решил, что он главный на дороге, и попытался проучить водителя «Оки». Камеру мобильного телефона включил оппонент капитана — количество звездочек отчетливо видно на кадрах, как и лицо офицера. Человек в форме со словами «ты что, попутал?», грозится отобрать права. При этом сам представляться офицер не стал. А затем попытался отобрать смартфон. Никто из участников конфликта в полицию не обращался, тем не менее запись вызвала интерес у руководства Росгвардии, где работает «главный герой» видеоролика. Какое наказание его ждет за такое поведение, будет решено по итогам служебного разбирательства. Кроме того, ведомство выяснит, откуда у капитана машина, стоимостью намного выше его годовой зарплаты.