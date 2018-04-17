Ещё
В Росгвардии прокомментировали дорожный конфликт с участием своего сотрудника
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Росгвардии прокомментировали дорожный конфликт с участием своего сотрудника 

Вести.Ru 57 минут назад
Фото: Вести.Ru
Росгвардия оперативно отреагировала на появление в сети видеозаписи с дорожным конфликтом, в котором принял участие сотрудник ведомства.
"По данному факту проводится проверка, поведению сотрудника будет дана правовая оценка, по результатам разбирательства будут приняты меры", — сообщили Вестям.Ru в пресс-службе Центрального округа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.
Представитель Росгвардии отметил, что инцидент произошел во внеслужебное время.
Напомним, что утром во вторник, 17 апреля, в подмосковной Балашихе, капитан, управлявший автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, по какой-то причине не поделил дорогу с водителем «Оки», снявшим последующие «разборки» на камеру мобильного телефона.
Вести.Ru: последние новости
ДТП с автобусом в Подмосковье: госпитализированы семь детей и двое взрослых Капитан Росгвардии попытался отобрать права у водителя во время дорожного конфликта Военнослужащие потеряли танк Т-72 на дороге в Хабаровском крае
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Грузовик вспыхнул на МКАД3
Российских водителей хотят переаттестовывать157
Россияне отказываются от ОСАГО244
«Подавайте в суд»: чем опасны «серые» схемы после ДТП
Видео
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
00:11
Грузовик вспыхнул на МКАД
ДТП
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение