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Страшное ДТП во Владивостоке. «Боже! Это кто там разбросан?»
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Страшное ДТП во Владивостоке. «Боже! Это кто там разбросан?» 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Тяжелая дорожная авария произошла на трассе Седанка — Патрокл во Владивостоке накануне вечером, сообщает PRIMPRESS.
По словам очевидцев, грузовик, перевозивший туши свиней, столкнулся с другой грузовой автомашиной.
После удара водитель микрогрузовика находится в тяжелом состоянии. По имеющейся информации, у него сломаны обе ноги.
После аварии со стороны Седанки образовалась большая пробка, которая спустя время рассосалась.
В результате аварии по трассе разбросало свиные туши, что произвело достаточно сильное впечатление на очевидцев. Некоторые проезжающие водители подумали, что это человеческие трупы.
«О боже! Это кто там разбросан?», «Пока досмотрела, думала, поседею», «Все же свиньи. Думал, это половина человека лежала…» — пишут впечатлительные пользователи.
A post shared by Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus) on Apr 17, 2018 at 2:01am PDT
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