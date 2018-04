Страшное ДТП во Владивостоке. «Боже! Это кто там разбросан?»

Тяжелая дорожная авария произошла на трассе Седанка — Патрокл во Владивостоке накануне вечером, сообщает PRIMPRESS.

По словам очевидцев, грузовик, перевозивший туши свиней, столкнулся с другой грузовой автомашиной.

После удара водитель микрогрузовика находится в тяжелом состоянии. По имеющейся информации, у него сломаны обе ноги.

После аварии со стороны Седанки образовалась большая пробка, которая спустя время рассосалась.

В результате аварии по трассе разбросало свиные туши, что произвело достаточно сильное впечатление на очевидцев. Некоторые проезжающие водители подумали, что это человеческие трупы.

«О боже! Это кто там разбросан?», «Пока досмотрела, думала, поседею», «Все же свиньи. Думал, это половина человека лежала…» — пишут впечатлительные пользователи.

