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«Водитель Nissan Patrol творил настоящий беспредел в Снеговой пади»
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«Водитель Nissan Patrol творил настоящий беспредел в Снеговой пади» 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В соцсетях пожаловались на поведение водителя автомобиля Nissan Patrol на дороге в районе Снеговой пади во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS.
«Прошу привлечь к ответственности злостного нарушителя ПДД на Nissan Patrol, который сегодня в районе Снеговой пади творил настоящий беспредел, несмотря на оживленное движение», — пишут горожане.
По словам очевидцев, сначала водитель обгонял всех по встречной полосе, подрезал и не пустил на полосу Toyota Prius, а далее конфликт продолжился и чуть не привел к ДТП из-за опасных маневров пожилого водителя внедорожника.
В комментариях к ролику многие пользователи обвинили автор видео в «стукачестве» и посоветовали ему «заняться делом». Однако нашлось и немало тех, кто осудил стиль вождения представленного водителя.
«Во-первых, «Патрол» подает дурной пример другим водителям своим поведением, во-вторых, создает опасную ситуацию на дороге, ему просто повезло, что не вляпался, в-третьих, мы же не в папуасии живем, чтоб так водить!», — пишут юзеры.
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