«Водитель Nissan Patrol творил настоящий беспредел в Снеговой пади»

В соцсетях пожаловались на поведение водителя автомобиля Nissan Patrol на дороге в районе Снеговой пади во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS.

«Прошу привлечь к ответственности злостного нарушителя ПДД на Nissan Patrol, который сегодня в районе Снеговой пади творил настоящий беспредел, несмотря на оживленное движение», — пишут горожане.

По словам очевидцев, сначала водитель обгонял всех по встречной полосе, подрезал и не пустил на полосу Toyota Prius , а далее конфликт продолжился и чуть не привел к ДТП из-за опасных маневров пожилого водителя внедорожника.

В комментариях к ролику многие пользователи обвинили автор видео в «стукачестве» и посоветовали ему «заняться делом». Однако нашлось и немало тех, кто осудил стиль вождения представленного водителя.

«Во-первых, «Патрол» подает дурной пример другим водителям своим поведением, во-вторых, создает опасную ситуацию на дороге, ему просто повезло, что не вляпался, в-третьих, мы же не в папуасии живем, чтоб так водить!», — пишут юзеры.