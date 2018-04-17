В Ливнах УАЗик снес столб

Сотрудники МВД устанавливают обстоятельства аварии, произошедшей 17 апреля в городе Ливны.

Водитель 49 лет ехал на УАЗ-31514 по улице Елецкой. Примерно в 18:20 у дома №24 он допустил столкновение с электрической опорой. По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, водитель не пострадал.

Судя по фото, опубликованным в соцсетях, столб упал на дорогу, а машина получила серьезные механические повреждения. В комментариях орловцы пишут о качестве отечественного автопрома.

(Фото «Типичные ЛИВНЫ»).