Сотрудники МВД устанавливают обстоятельства аварии, произошедшей 17 апреля в городе Ливны.
Водитель 49 лет ехал на УАЗ-31514 по улице Елецкой. Примерно в 18:20 у дома №24 он допустил столкновение с электрической опорой. По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, водитель не пострадал.
Судя по фото, опубликованным в соцсетях, столб упал на дорогу, а машина получила серьезные механические повреждения. В комментариях орловцы пишут о качестве отечественного автопрома.
(Фото «Типичные ЛИВНЫ»).
Сообщение В Ливнах УАЗик снес столб появились сначала на РИА 57.