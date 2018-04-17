Ещё
В Ливнах УАЗик снес столб
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ливнах УАЗик снес столб 

РИА 57 57 минут назад
Фото: РИА 57
Сотрудники МВД устанавливают обстоятельства аварии, произошедшей 17 апреля в городе Ливны.
Водитель 49 лет ехал на УАЗ-31514 по улице Елецкой. Примерно в 18:20 у дома №24 он допустил столкновение с электрической опорой. По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, водитель не пострадал.
Судя по фото, опубликованным в соцсетях, столб упал на дорогу, а машина получила серьезные механические повреждения. В комментариях орловцы пишут о качестве отечественного автопрома.
(Фото «Типичные ЛИВНЫ»).
Сообщение В Ливнах УАЗик снес столб появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Упала в маршрутке: в Орле разыскивают свидетелей ДТП На орловских дорогах поймали шесть пьяных водителей «Спецавтобаза» заплатит за покореженные у железнодорожного переезда диски
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
20 компаний изменили цены на автомобили
Грузовик вспыхнул на МКАД4
Brilliance представил свой самый большой внедорожник V7
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Видео
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
00:11
Грузовик вспыхнул на МКАД
ДТП
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение