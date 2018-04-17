Один человек пострадал в результате ДТП с участием автомобиля полиции на юго-востоке Москвы

Один человек пострадал в результате столкновения двух легковых автомобилей в столичном районе Люблино. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД России по столице. «На пересечении ул. Люблинская и ул. Ставропольская произошло ДТП с участием легковых автомобилей ВАЗ Renault . В результате аварии водитель одного из автомобилей пострадал», — пояснил собеседник агентства. В свою очередь источник Агентства «Москва» правоохранительных органах отметил, что одним из участников ДТП по указанному адресу стал служебный автомобиль полиции.