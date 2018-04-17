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Один человек пострадал в результате ДТП с участием автомобиля полиции на юго-востоке Москвы
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Один человек пострадал в результате ДТП с участием автомобиля полиции на юго-востоке Москвы 

Агентство «Москва» 45 минут назад
Один человек пострадал в результате столкновения двух легковых автомобилей в столичном районе Люблино. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД России по столице.
«На пересечении ул. Люблинская и ул. Ставропольская произошло ДТП с участием легковых автомобилей ВАЗ и Renault. В результате аварии водитель одного из автомобилей пострадал», — пояснил собеседник агентства.
В свою очередь источник Агентства «Москва» в правоохранительных органах отметил, что одним из участников ДТП по указанному адресу стал служебный автомобиль полиции.
Агентство «Москва»: последние новости
Выпуск легковых автомобилей в РФ увеличился в январе-марте на 19,9% - до 370 тыс. машин ЦОДД: Количество погибших в ДТП в Москве сократилось в январе-марте на 18,5% - до 88 человек Траты россиян на покупку новых легковых автомобилей выросли на 30% в январе-феврале - до 296 млрд руб.
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