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В Ярославле проспект Октября засыпало кирпичами
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В Ярославле проспект Октября засыпало кирпичами 

76.ru 46 минут назад
Фото: 76.ru
Проспект Октября возле остановки «Больница Автотранс» засыпало кирпичами. Ими не заделали ямы, кирпичи высыпались на проезжую часть из грузовика, когда он начал движение на светофоре.
— Слава богу, никто не пострадал, на машины кирпичики тоже не попали, — рассказал ехавший за грузовиком Иван Смирнов.
Грузовику посигналила маршрутка, и водитель остановил машину.
Кирпичи засыпали одну полосу дороги в сторону центра, проехать можно было только по левой полосе.
— Сейчас кирпичи с дороги уже убрали, — рассказал Иван.
Что только не вываливается из грузовиков на дороги. На Тутаевском шоссе из прицепа КАМАЗа рассыпались силикатные блоки, а в Переславле под колеса автомобилей из «Газели» выпала корова.
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