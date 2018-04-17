В Ярославле проспект Октября засыпало кирпичами

Проспект Октября возле остановки «Больница Автотранс» засыпало кирпичами. Ими не заделали ямы, кирпичи высыпались на проезжую часть из грузовика, когда он начал движение на светофоре.

— Слава богу, никто не пострадал, на машины кирпичики тоже не попали, — рассказал ехавший за грузовиком Иван Смирнов

Грузовику посигналила маршрутка, и водитель остановил машину.

Кирпичи засыпали одну полосу дороги в сторону центра, проехать можно было только по левой полосе.

— Сейчас кирпичи с дороги уже убрали, — рассказал Иван.

Что только не вываливается из грузовиков на дороги. На Тутаевском шоссе из прицепа КАМАЗа рассыпались силикатные блоки, а в Переславле под колеса автомобилей из «Газели» выпала корова.