Водитель грузовика при перестроении врезался в «Тойоту»

Напомним, вчера утром авария с участием грузовика Scania перекрыла движение по площади Энергетиков.

В аварии никто не пострадал, уточняют аварийные комиссары.

« У дома 16/1 в сторону Фрунзе и при перестроении столкнулся с Toyota», — сообщают аваркомы.

По информации сотрудников службы аварийных комиссаров «Альянс», большегруз двигался по Ипподромской.

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