При столкновении танкеров у берегов Сингапура произошла утечка бутана

В территориальных водах Сингапура танкер Crystal Sunrise столкнулся с греческим танкером Astro Saturn, передает ТАСС со ссылкой на местное издание Straight Times.

Никто из экипажей не пострадал, но из первого судна произошла утечка почти 1800 тонн бутана. Легковоспламеняющийся газ попал в атмосферу и его, по всей видимости, отнесло к южному побережью страны.

По предварительным оценкам специалистов, бутан уже рассеялся до концентрации, неопасной для воспламенения. Тем не менее, все члены экипажа, бывшие поблизости, прошли медобследование и выписаны.