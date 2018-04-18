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Шашлык под алкоголь в московском дворе закончился массовой дракой
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Шашлык под алкоголь в московском дворе закончился массовой дракой 

Свободная пресса 1 час назад
Пикник во дворе одного из жилых дворов российской столицы, который устроили две компании мужчин, закончился массовой дракой.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, поздно вечером 15 апреля в полицию поступил сигнал, что в районе дома № 6 на Федоскинской улице группа неизвестных молодых людей распивает алкоголь и жарит шашлыки.
Согласно предварительной информации, изрядно «приняв на грудь» «отдыхающие» избили местного жителя, который попросил их не шуметь. Кроме того, они изуродовали его машину.
Позже в полицию поступил ещё один сигнал от другого местного жителя, который рассказал правоохранителям о массовой драке с участием 15 человек по тому же адресу.
Прибывшие по вызову стражи порядка выяснили, что между двумя отдыхающими компаниями произошел словесный конфликт, который быстро перерос в драку.
Полицейские смогли остановить побоище, задержав троих мужчин. При этом каждому из них понадобилась медицинская помощь. Остальные участники драки скрылись с места происшествия.
По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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