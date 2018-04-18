Шашлык под алкоголь в московском дворе закончился массовой дракой

Пикник во дворе одного из жилых дворов российской столицы, который устроили две компании мужчин, закончился массовой дракой.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах , поздно вечером 15 апреля в полицию поступил сигнал, что в районе дома № 6 на Федоскинской улице группа неизвестных молодых людей распивает алкоголь и жарит шашлыки.

Согласно предварительной информации, изрядно «приняв на грудь» «отдыхающие» избили местного жителя, который попросил их не шуметь. Кроме того, они изуродовали его машину.

Позже в полицию поступил ещё один сигнал от другого местного жителя, который рассказал правоохранителям о массовой драке с участием 15 человек по тому же адресу.

Прибывшие по вызову стражи порядка выяснили, что между двумя отдыхающими компаниями произошел словесный конфликт, который быстро перерос в драку.

Полицейские смогли остановить побоище, задержав троих мужчин. При этом каждому из них понадобилась медицинская помощь. Остальные участники драки скрылись с места происшествия.

По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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