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Во Владивостоке нетрезвая пенсионерка попала в больницу
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Во Владивостоке нетрезвая пенсионерка попала в больницу 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В дневное время в полицию позвонила несовершеннолетняя жительница одного из домов в Ленинском районе и сообщила о нападении на свою бабушку. По словам школьницы, пенсионерка получила травмы возле дома и ее скорая увезла в больницу, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Звонившая также рассказала, что считает причиной случившегося нападение хулиганов, которые избили пожилую горожанку и скрылись.
Уже в больнице врачи диагностировали у пострадавшей травму головы, а также сильное алкогольное опьянение. По мнению медиков, женщина получила повреждения при падении, когда потеряла равновесие. Признаков, указывающих на избиение, у пенсионерки выявлено не было.
Стражи порядка приступили к проверке поступившей информации. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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