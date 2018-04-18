Почти на 70 млн рублей оштрафовали водителей за нарушение скорости в 2017 году

За прошлый год в России выросло число повторных нарушений скоростного режима, в результате чего было выписано 69,4 миллиона штрафов. Об этом сообщил сайт газеты «Известия» со ссылкой на ГИБДД.

По мнению экспертов, такие нарушения связаны с увеличением числа дорожных камер. Так, сумма штрафов составила на 33% больше, чем в 2016 году. При этом большая часть нарушения касалась превышения скорости на 20 километров в час.

ГИБДД сообщили, что также вдвое выросло число повторных нарушений скоростного режима, в частности — на 40 и 60 километров в час. Только за 2017 год сотрудниками ведомства было вынесено 1,4 миллиона административных постановлений.

Зачастую камеры устанавливаются на свободных участках дорог, где знаками искусственно занижается скорость

— Вячеслав Лысаков.

Однако с появлением видокамер на дорогах российские водители стали вести себя осторожнее. С таким заявлением выступил адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько