Автомобиль проекта «Кортеж» успешно прошел краш-тест

Специалисты получат возможность ознакомиться с автомобилями проекта «Кортеж» на Московском международном автомобильном салоне

«Результаты положительные. Продолжаются работы по настройке систем пассивной безопасности. Технологии и наработки, реализованные в этом проекте, эффективны», — заявил Мантуров.

Он также отметил, что специалисты получат возможность ознакомиться с автомобилями проекта «Кортеж» на Московском международном автомобильном салоне, который состоится осенью 2018 года.