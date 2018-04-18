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Автомобиль проекта «Кортеж» успешно прошел краш-тест
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Автомобиль проекта «Кортеж» успешно прошел краш-тест 

ТК «Звезда» 27 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Специалисты получат возможность ознакомиться с автомобилями проекта «Кортеж» на Московском международном автомобильном салоне
Глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что доволен результатами краш-теста, продемонстрированными прототипом автомобиля проекта «Кортеж». Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».
«Результаты положительные. Продолжаются работы по настройке систем пассивной безопасности. Технологии и наработки, реализованные в этом проекте, эффективны», — заявил Мантуров.
Он также отметил, что специалисты получат возможность ознакомиться с автомобилями проекта «Кортеж» на Московском международном автомобильном салоне, который состоится осенью 2018 года.
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