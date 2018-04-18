После инаугурации Путин пересядет на российский лимузин «Кортеж»

Представитель проекта «Кортеж» прокомментировал, что на отечественный лимузин президент России Владимир Путин пересядет уже после инаугурации.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков так прокомментировал ситуацию со сменой автомобилей:

«Окончательного решения об использовании нового автомобиля во время вступления избранного президента в должность пока не принималось. В то же время автомобиль планируется постепенно вводить в рабочий график президента и использовать на мероприятиях с участием Владимира Путина» Министра промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что модельный ряд «Кортеж» будет подготовлен к дате инаугурации».

Проект «Кортеж» начал свои разработки в 2012 году. Поставленной задачей была разработка автомобилей высокого класса, целиком или почти целиком сделанных в РФ. Модельный ряд включает в себя автомобили четырех классов — седан, внедорожник, минивэн и лимузин.