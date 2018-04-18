После инаугурации Путин пересядет на российский лимузин «Кортеж» 

Представитель проекта «Кортеж» прокомментировал, что на отечественный лимузин президент России Владимир Путин пересядет уже после инаугурации.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков так прокомментировал ситуацию со сменой автомобилей:
«Окончательного решения об использовании нового автомобиля во время вступления избранного президента в должность пока не принималось. В то же время автомобиль планируется постепенно вводить в рабочий график президента и использовать на мероприятиях с участием Владимира Путина» Министра промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что модельный ряд «Кортеж» будет подготовлен к дате инаугурации».
Проект «Кортеж» начал свои разработки в 2012 году. Поставленной задачей была разработка автомобилей высокого класса, целиком или почти целиком сделанных в РФ. Модельный ряд включает в себя автомобили четырех классов — седан, внедорожник, минивэн и лимузин.
На автомобилях собственного производства передвигаются лидеры стран КНР, США, Чехии, Франции, Италии, Германии, главы правительств Японии и Индии, а также королева и премьер-министр Великобритании. Как пишут «Известия», на автомобилях представительского класса производства ЗИЛ вначале карьеры ездил первый президент РФ Борис Ельцин, но уже в 1997 году он пересел Mercedes-Benz. Нынешнее правительство также использует немецкие машины.