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Выезд из «Родников» погрузился в пробку: в Калининском районе укладывают асфальт
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Выезд из «Родников» погрузился в пробку: в Калининском районе укладывают асфальт 

ngs.ru 8 минут назад
Фото: ngs.ru
Утром 18 апреля новосибирские водители встали в серьёзную пробку на выезде из микрорайона «Родники»: проезд осложнил ремонт дороги на перекрёстке с улицей Объединения.
По данным сервиса Яндекс. Пробки, внушительный затор тянется к улице Объединения по безымянному проезду от кольца на пересечении Мясниковой и Курчатова. Чтобы проехать этот участок, водители вынуждены снижать скорость до 3 км/час. На перекрёстке с Объединения идут дорожные работы: пользователи Яндекс. Карт отмечают, что в этом месте «кладут асфальт».
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