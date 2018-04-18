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Внезапное обрушение моста привело к падению в реку двух грузовиков и мотоцикла
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Внезапное обрушение моста привело к падению в реку двух грузовиков и мотоцикла 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
По данным индонезийских СМИ, три грузовика и один мотоцикл упали в реку при внезапном обрушении моста в районе Тубан примерно в 11:00 по местному времени во вторник. Этот район находится в Восточной Яве.
Спасатели обнаружили тела двух водителей грузовиков и ищут остальных пропавших в результате обрушения моста в индонезийской провинции.
Представитель Национального координационного агентства по обеспечению готовности к стихийным бедствиям страны Сутопо Пурво Нугрохо заявил: «К настоящему моменту были найдены два тела водителей, они не смогли выбраться из кабины грузовиков и остаются там заблокированными до сих пор».
Он также отметил, что поисково-спасательная операция продолжается, но не пояснил количество пропавших в результате инцидента.
Global Look Press/XinhuaKurniawan
Крушение моста районе Тубан
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