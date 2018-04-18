Внезапное обрушение моста привело к падению в реку двух грузовиков и мотоцикла

По данным индонезийских СМИ, три грузовика и один мотоцикл упали в реку при внезапном обрушении моста в районе Тубан примерно в 11:00 по местному времени во вторник. Этот район находится в Восточной Яве.

Спасатели обнаружили тела двух водителей грузовиков и ищут остальных пропавших в результате обрушения моста в индонезийской провинции.

Представитель Национального координационного агентства по обеспечению готовности к стихийным бедствиям страны Сутопо Пурво Нугрохо заявил: «К настоящему моменту были найдены два тела водителей, они не смогли выбраться из кабины грузовиков и остаются там заблокированными до сих пор».

Он также отметил, что поисково-спасательная операция продолжается, но не пояснил количество пропавших в результате инцидента.

Global Look Press/XinhuaKurniawan

Крушение моста районе Тубан