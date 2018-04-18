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Число штрафов за превышение скорости в 2017 году увеличилось
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Число штрафов за превышение скорости в 2017 году увеличилось 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В прошлом году в России было выписано 69,4 миллионов штрафов за превышение скорости, что по сравнению с показателем предыдущего года на 33% больше. Об этом стало известно порталу iz.ru по данным ГИБДД.
Среди общего числа нарушений большая часть, а это 96% касались превышения на 20 км/ч, ниже этого порога штраф не выписывается.
Также уточняется, что при этом в два раза выросло число повторных нарушений скоростного режима на 40 км/ч и 60 км/ч. В 2017 году сотрудники Госавтоинспекции вынесли 1,4 миллиона административных постановлений за повторные нарушения.
Эксперты считают, что данные показатели связаны с увеличением числа дорожных камер.
При этом в пресс-центре МВД заявили, что регулярно проводимая оценка влияния средств автоматической фиксации нарушений ПДД на состояние аварийности свидетельствует о снижении количества аварий и числа погибших и пострадавших в них людей, что носит положительный эффект.
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