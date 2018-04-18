Число штрафов за превышение скорости в 2017 году увеличилось

В прошлом году в России было выписано 69,4 миллионов штрафов за превышение скорости, что по сравнению с показателем предыдущего года на 33% больше. Об этом стало известно порталу iz.ru по данным ГИБДД

Среди общего числа нарушений большая часть, а это 96% касались превышения на 20 км/ч, ниже этого порога штраф не выписывается.

Также уточняется, что при этом в два раза выросло число повторных нарушений скоростного режима на 40 км/ч и 60 км/ч. В 2017 году сотрудники Госавтоинспекции вынесли 1,4 миллиона административных постановлений за повторные нарушения.

Эксперты считают, что данные показатели связаны с увеличением числа дорожных камер.