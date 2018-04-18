Количество штрафов за превышение скорости выросло на 33% в 2017 году 

В 2017 году в России было выписано 69,4 млн штрафов за превышение скорости, что на 33% больше показателя 2016 года. Об этом «Известиям» заявили в ГИБДД. Из общего числа нарушений 96% касались превышения на 20 км ч, ниже этого порога штраф не выписывается. Однако отмечается, что при этом в два раза выросло число повторных нарушений скоростного режима на 40 км ч и 60 км ч. В 2017 году сотрудники Госавтоинспекции вынесли 1,4 млн административных постановлений за повторные нарушения. По словам экспертов, такие показатели связаны с увеличением количества дорожных камер.