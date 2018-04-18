Обвал грунта на трассе может заблокировать въезд во Владивосток

В районе дорожного подъема с Седанки в сторону остановки общественного транспорта «Заря» во Владивостоке произошел обвал грунта под тратуаром. Для пешеходов проход уже опасен, сообщает PRIMPRESS.

Фото с месте происшесвтия были опубликованы Instagram-сообществе dps_vl.

Подписчики крайне возмущены произошедшим, более того — бездействием тех, кто за это отвечает. Нtкоторые из них предполагают, что может быть срезан электрический кабель, находящийся в районе обвала грунта. Очевидцы пишут, что дыра в данный момент мешает проезду по крайней полосе дороги.