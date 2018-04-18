Ещё
Ночью на Уктусе сгорела припаркованная на стоянке иномарка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ночью на Уктусе сгорела припаркованная на стоянке иномарка 

e1.ru 47 минут назад
Фото: e1.ru
Около трёх часов ночи на стоянке у дома № 29 по улице Рощинской горели автомобили. Первым загорелся Volkswagen Touareg, а уже с него пламя перекинулось на припаркованные рядом иномарки. У Opel Astra и Toyota Camry повреждены только кузова, а вот у кроссовера сгорели салон и моторный отсек.
— Сгорел моторный отсек и поврежден салон автомобиля Volkswagen Touareg, повреждены кузова автомобилей Opel Astra и Toyota Camry, — сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
По информации спасателей, горящие автомобили потушили за пять минут.
Не так давно на Ботанике так же горели автомобили: первым загорелся Land Cruiser, после чего пламя перекинулось ещё на два автомобиля. Той же ночью неподалеку загорелся Mini Cooper. Очевидцы видели, как оттуда убегали двое парней в масках и капюшонах.
e1.ru: последние новости
На Старой Сортировке Mercedes протаранил светофорный столб На ВИЗе автофургон протаранил легковушку и перевернулся на бок: один человек погиб На Сортировке пьяный мужчина избил водителя скорой помощи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Российских водителей хотят переаттестовывать157
20 компаний изменили цены на автомобили
Новый Touareg остался дешевле Audi Q7
Видео
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
00:11
Грузовик вспыхнул на МКАД
ДТП
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение