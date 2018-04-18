Ночью на Уктусе сгорела припаркованная на стоянке иномарка

Около трёх часов ночи на стоянке у дома № 29 по улице Рощинской горели автомобили. Первым загорелся Volkswagen Touareg , а уже с него пламя перекинулось на припаркованные рядом иномарки. У Opel Astra Toyota Camry повреждены только кузова, а вот у кроссовера сгорели салон и моторный отсек.

— Сгорел моторный отсек и поврежден салон автомобиля Volkswagen Touareg, повреждены кузова автомобилей Opel Astra и Toyota Camry, — сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

По информации спасателей, горящие автомобили потушили за пять минут.