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В Горном Алтае иномарка раздавила шестилетнего мальчика
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В Горном Алтае иномарка раздавила шестилетнего мальчика 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ДТП произошло накануне на 535-м километре трассы Р-256. Житель Онгудайского района, находясь за рулем автомобиля Honda Stepwgn. Двигаясь со стороны села Шебалино, в направлении села Черга мужчина сбил шестилетнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай, от полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.
На данный момент в отношении водителя возбуждено уголовное дело. Известно, что автомобилист был трезв.
Фото: pixabay.com.
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