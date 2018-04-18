В Горном Алтае иномарка раздавила шестилетнего мальчика

ДТП произошло накануне на 535-м километре трассы Р-256. Житель Онгудайского района, находясь за рулем автомобиля Honda Stepwgn. Двигаясь со стороны села Шебалино, в направлении села Черга мужчина сбил шестилетнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай, от полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

На данный момент в отношении водителя возбуждено уголовное дело. Известно, что автомобилист был трезв.

Фото: pixabay.com.