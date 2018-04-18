Седанкинская объездная трасса перекрыта для движения автотранспорта

Автомобилистам, решившим воспользоваться сегодня объездной трассой Седанка — Патрокл, придется изменить свои планы, сообщает PRIMPRESS.

Как и всегда в непогоду, ГИБДД перекрыла движение на трассе в связи с недостаточной видимостью. Туман на этом участке традиционно гуще, чем непосредственно в городе, что в совокупности с постоянными изгибами дороги делает движение очень опасным.

Вот и к настоящему моменту на трассе уже произошло ДТП, в котором невольно приняли участие по меньшей мере десять автомобилей. Сведений о пострадавших пока нет. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Публикация от Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus) 17 Апр 2018 в 6:33 PDT