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Седанкинская объездная трасса перекрыта для движения автотранспорта
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Седанкинская объездная трасса перекрыта для движения автотранспорта 

Primpress 23 минуты назад
Фото: Primpress
Автомобилистам, решившим воспользоваться сегодня объездной трассой Седанка — Патрокл, придется изменить свои планы, сообщает PRIMPRESS.
Как и всегда в непогоду, ГИБДД перекрыла движение на трассе в связи с недостаточной видимостью. Туман на этом участке традиционно гуще, чем непосредственно в городе, что в совокупности с постоянными изгибами дороги делает движение очень опасным.
Вот и к настоящему моменту на трассе уже произошло ДТП, в котором невольно приняли участие по меньшей мере десять автомобилей. Сведений о пострадавших пока нет. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
Публикация от Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus) 17 Апр 2018 в 6:33 PDT
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