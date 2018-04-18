Красноярские приставы заставили виновника смертельного ДТП выплатить ущерб

Сотрудники УФССП по Красноярскому краю заставили виновника смертельного ДТП выплатить компенсацию морального ущерба вдове погибшего. По решению суда виновный в аварии обязан был заплатить 109 тыс. рублей, однако мужчина этого не сделал.

Приставы ограничили его в праве совершать регистрационные действия с автомобилем, а затем начали вычитать положенные к уплате средства из его зарплаты.

На данный момент вся сумма выплачена. Кроме того, поскольку должник не выполнил решение суда добровольно, с него приставы взыскали исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга.