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Красноярские приставы заставили виновника смертельного ДТП выплатить ущерб
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Красноярские приставы заставили виновника смертельного ДТП выплатить ущерб 

РИА «ФедералПресс» 9 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сотрудники УФССП по Красноярскому краю заставили виновника смертельного ДТП выплатить компенсацию морального ущерба вдове погибшего. По решению суда виновный в аварии обязан был заплатить 109 тыс. рублей, однако мужчина этого не сделал.
Приставы ограничили его в праве совершать регистрационные действия с автомобилем, а затем начали вычитать положенные к уплате средства из его зарплаты.
На данный момент вся сумма выплачена. Кроме того, поскольку должник не выполнил решение суда добровольно, с него приставы взыскали исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга.
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