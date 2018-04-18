Электричка сбила автомобиль в Приангарье 

В Чунском районе Иркутской области произошло ДТП с участием автомобиля и электрички.
Электропоезд «Чуна-Тайшет», подъезжая к месту пересечения путей автомобильной трассой, сбил «Тойоту». 59-летий водитель авто проигнорировал запрещающий сигнал семафора и выехал на пути.
Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте, в ДТП никто не пострадал. Движение электрички было ненадолго задержана, однако в пункт назначения она пришла по расписанию.
Теперь водителю придется ремонтировать свой автомобиль и заплатить штраф — инспекторы ГИБДД составили на него административный протокол.