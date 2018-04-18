Электричка сбила автомобиль в Приангарье

В Чунском районе Иркутской области произошло ДТП с участием автомобиля и электрички.

Электропоезд «Чуна-Тайшет», подъезжая к месту пересечения путей автомобильной трассой, сбил « Тойоту ». 59-летий водитель авто проигнорировал запрещающий сигнал семафора и выехал на пути.

Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте, в ДТП никто не пострадал. Движение электрички было ненадолго задержана, однако в пункт назначения она пришла по расписанию.