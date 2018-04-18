Ещё
Электричка сбила автомобиль в Приангарье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Электричка сбила автомобиль в Приангарье 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
В Чунском районе Иркутской области произошло ДТП с участием автомобиля и электрички.
Электропоезд «Чуна-Тайшет», подъезжая к месту пересечения путей автомобильной трассой, сбил «Тойоту». 59-летий водитель авто проигнорировал запрещающий сигнал семафора и выехал на пути.
Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте, в ДТП никто не пострадал. Движение электрички было ненадолго задержана, однако в пункт назначения она пришла по расписанию.
Теперь водителю придется ремонтировать свой автомобиль и заплатить штраф — инспекторы ГИБДД составили на него административный протокол.
АиФ Иркутск: последние новости
Нетрезвая женина в Листвянке наехала на коляску с ребенком Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Братском районе Погоня в Приангарье: нарушителя удалось задержать после стрельбы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Российских водителей хотят переаттестовывать157
20 компаний изменили цены на автомобили
Новый Touareg остался дешевле Audi Q7
Видео
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
00:11
Грузовик вспыхнул на МКАД
ДТП
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение