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В Хабаровске поезд сбил 16-летнего подростка
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В Хабаровске поезд сбил 16-летнего подростка 

Газета.Ru 17 минут назад
В Хабаровске под колесами поезда погиб 16-летний подросток, сообщается на сайте следственного управления на транспорте СК России по региону.
"Установлено, что 15 апреля 2018 года в 11 часов 18 минут на перегоне станций Хабаровск-2 — Красная речка на главном четном пути, 8540 км пикет N 9 Дальневосточной железной дороги произошел наезд поезда на несовершеннолетнего хабаровчанина, 2001 года рождения", — говорится на сайте.
В ведомстве отметили, что сразу после инцидента место происшествия было осмотрено. Также были допрошены свидетели и назначены экспертные исследования.
По факту смерти подростка было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса России ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта").
Ранее сообщалось, что в Москве поезд сбил двух безбилетников.
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