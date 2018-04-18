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Школьница попала под колёса «Тойоты Витц»: пострадавшую увезли врачи
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Школьница попала под колёса «Тойоты Витц»: пострадавшую увезли врачи 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Утром 18 апреля женщина за рулём «Тойоты Витц» сбила ребёнка в Кировском районе Новосибирска.
ДТП произошло в микрорайоне «Бугринская роща».
«Автомобиль Toyota Vitz ехал по улице Аникина со стороны улицы Обогатительной в направлении улицы Тюменской. Женщина 1967 года рождения совершила наезд вне зоны пешеходного перехода на девочку 11 лет», — сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
По его словам, сбитую девочку увезли врачи. В каком она состоянии, пока неизвестно.
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