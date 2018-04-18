Школьница попала под колёса «Тойоты Витц»: пострадавшую увезли врачи

По его словам, сбитую девочку увезли врачи. В каком она состоянии, пока неизвестно.

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